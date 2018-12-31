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Евгений Медведев набрал 250-е очко в КХЛ

Евгений Медведев набрал 250-е очко в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев забросил шайбу и отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (4:3 Б).

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36-летний капитан омского клуба достиг отметки в 250 очков в КХЛ. На счету Медведева 57 шайб и 194 передач в 597 играх. Из них 213 очка были набраны в играх регулярного чемпионата и 38 в плей-офф. С 2007 по 2015 год Евгений выступал за казанский «Ак Барс».

Видео голевой комбинации «Авангарда», в которой Медведев набрал 250-е очко, можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе команда Боба Хартли прервала серию из двух поражений, а дружина Андрея Скабелки проиграла впервые за три игры.

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