Судья НХЛ о двух буллитах Швейцарии: никогда такого не видел

Североамериканский журналист Джон Хувен в своём «твиттере» поделился мнением бывшего арбитра НХЛ о назначении двух буллитов в ходе одной атаки в ворота сборной России в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира — 2019.

«Он сказал, что никогда такого не видел, но это правильный выбор. Если бросающий забивает первый буллит, то не получает права на второй. У вас может быть лишь один гол после любой остановки игры», — написал Хувен.

На 37-й минуте матча произошёл уникальный эпизод. Швейцарцы в одной атаке заработали два буллита после нарушений со стороны Дмитрия Саморукова, однако реализовать штрафные броски им не удалось. Сначала свою попытку не сумел исполнить Марко Леман, а затем промазал и Филипп Курашёв. Леман на скорости выкатился на ворота, но потерял контроль над шайбой. Курашёв выкатился на ворота и бросил верхом — шайба прошла рядом со штангой.