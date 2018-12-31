Слепец: первый раз вижу, чтобы два буллита назначали. Это максимально неожиданно

Нападающий сборной России Кирилл Слепец прокомментировал победу в матче со сборной Швейцарии (7:4) в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Начали плохо, но потом собрались и забили семь голов. Так получилось, что швейцарцы забили быстрый гол, потом ещё один. С 0:2 тяжело отыгрываться, хорошо, что переломили ход встречи. Просто играли в свою игру, показали характер.



Хорошо, что я забил. У меня все три момента были в меньшинстве, ещё бы реализация была получше, было бы вообще шикарно. Как получается забивать в меньшинстве? Смотрю на расположение игроков на льду, вижу, что партнёры забирают шайбу, поэтому пытаюсь убежать и открыться. После двух нереализованных выходов один на один, как видите, руки не опустились. Над моментами в меньшинстве не работаю, это чуйка.



Первый раз видел, чтобы два буллита назначали. Это было максимально неожиданно. Хорошо, что вратарь подтащил нас в этот момент. Когда назначали буллиты, то на скамейке ничего не понимали, разбирались долго. Судьи подъехали, объяснили. Сделаем всё для победы над Канадой», — цитирует Слепца Sport24.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.