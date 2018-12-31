Саморуков: с буллитами странно всё было, Брагин после игры пару словечек сказал

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков прокомментировал победу в матче со сборной Швейцарии (7:4) в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2019 года. Во втором периоде в одном игровом моменте за нарушения в исполнении Саморукова в ворота российской команды были назначены два буллита.

«Так получилось с буллитами. Вообще странно всё было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Честно, никогда не видел, чтобы сразу два буллита назначали. Вот первый раз увидел, теперь буду знать.

Когда назначали буллиты, меня в штрафной бокс отправили, я там и остался сидеть. Думал: «Как-то странно, что мне три штрафа дали». Понимал, что это странно, но знал, что вратарю нужно было время на подготовку. Тарасов хорошо играл, в нужных моментах подтащил. От наших вратарей идёт уверенность.



Штраф Муранова? Тыкнул он там кого-то, его тыкнули. Судьи что-то решили нас погасить, ну так получилось. Рабочий момент, мы все сделаем выводы. Ванька удалился — мы гол забили. Тактика сработала.

Знарок нам много подсказывает, по большинству в особенности, плюс заводит команду. Он в нашей семье, с ним команда чувствует себя увереннее», — цитирует Саморукова Sport24.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.