Плющев: не очень нравится судейство на МЧМ, придумывают ненужные удаления

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о судействе на молодёжном чемпионате мира. В матче Швейцария — Россия судейская бригада назначила два буллита в ворота команды Валерия Брагина в результате двух фолов защитника Дмитрия Саморукова в ходе одной атаки.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

«Если честно, мне не очень нравится судейство на этом чемпионате мира, даже не касаясь этой игры. Придумывают ненужные удаления. За реальные фолы не дают удаления, за выдуманные — отправляют на скамейку штрафников. Что-то мне не очень всё это дело нравится. Непонятно, какие установки идут, что там и чего. Обычно перед чемпионатом мира судей нацеливают на принятие жёстких решений в отношении неправомерных действий игроков на площадке. Смотрел американец, смотрел канадцев. Одним дают за это дело, другим — нет.



Что касается буллитов, то два штрафных броска в одной игре – это вообще редкость, а уж тем более в одной атаке. Я ещё раз говорю, не всё мне нравится в плане судейства», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.