«Металлург» выразил соболезнования жертвам взрыва в Магнитогорске

Сегодня, 31 декабря, при взрыве в жилом доме в Магнитогорске погибли по меньшей мере четыре человека, 12 пострадали. По данным местных властей, в результате ЧП разрушено около 48 квартир, судьба 68 человек остаётся неизвестной.



Соболезнования выразил и магнитогорский хоккейный клуб «Металлург»: «Друзья, печальная весть пришла сегодня утром – в Магнитогорске, в доме 164 по проспекту К. Маркса вследствие взрыва газа произошло обрушение подъезда. Есть погибшие и пострадавшие.



Администрация, игроки и тренеры хоккейного клуба «Металлург», а также болельщики магнитогорской команды мастеров выражают искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и разделяют с ними скорбь утраты».