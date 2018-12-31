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Стали известны три звезды недели в НХЛ

Стали известны три звезды недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские хоккеисты в тройку не попали.

Лучшим игроком недели стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, в двух сыгранных встречах заработавший 6 (5+1) баллов и оформивший пятый хет-трик в карьере в игре с «Миннесотой Уайлд» (5:2).

Второй звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, записавший в актив 6 (5+1) очков в двух играх. Хоккеист оформил второй хет-трик в своей карьере.

Замкнул тройку лучших игроков дня голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд, выигравший оба своих дебютных матча в НХЛ и отразивший в этих играх 77 из 79 бросков.

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