Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские хоккеисты в тройку не попали.



Лучшим игроком недели стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, в двух сыгранных встречах заработавший 6 (5+1) баллов и оформивший пятый хет-трик в карьере в игре с «Миннесотой Уайлд» (5:2).



Второй звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, записавший в актив 6 (5+1) очков в двух играх. Хоккеист оформил второй хет-трик в своей карьере.



Замкнул тройку лучших игроков дня голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд, выигравший оба своих дебютных матча в НХЛ и отразивший в этих играх 77 из 79 бросков.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»