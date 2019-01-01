Россия — Канада: стал известен состав российской команды на матч МЧМ

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Канады, который станет для россиян четвёртым на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится 1 января, начало игры — в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная России:



Кочетков (Тарасов);

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;

Алексеев — Ольшанский, Шашков — Шэн — Старков;

Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.