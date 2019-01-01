О’Нилл — о Комтуа: мужчины так не падают, заканчивать надо с этой хренью

Бывший нападающий «Каролины Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс», в настоящее время работающий хоккейным аналитиком на телеканале TSN, Джефф О’Нилл прокомментировал поведение капитана молодёжной сборной Канады Макса Комтуа. На 14-й минуте матча между Россией и Канады обоюдный штраф заработали капитаны команд. Клим Костин был наказан за толчок клюшкой, а Макс Комтуа заработал штрафу за симуляцию.

«Комтуа надо убрать «рыбки» из своей игры. Я играл с двумя капитанами сборной Канады – Тоддом Харви и Эриком Линдросом, и они себе такого никогда не позволяли. Капитан должен подавать пример, а Комтуа – слишком хороший игрок для таких глупостей. Тренер говорил, что надо играть, как мужчина, мужчины так не падают каждый раз, когда тебя кто-то касается. Он уже не в первый раз симулирует, я понимаю, что он хочет получить большинство для своей команды, но заканчивать с этой хренью», — сказал О'Нилл.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.