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«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо», «Флорида» победила «Детройт»

«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо», «Флорида» победила «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Голами в составе «королей» отметились Дрю Даути, Шон Уолкер и Дастин Браун, отличившийся в овертайме. У «лавин» заброшенные шайбы на счету Натана Маккиннона и Карла Сёдерберга.

Семён Варламов отразил 15 бросков из 18. Илья Ковальчук сыграл 15.11 (2.01 – в большинстве). Никита Задоров и Никита Щербак не принимали участия в матче.

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Детройт Ред Уингз» — 4:3. Хозяева вели со счётом 3:0, но упустили преимущество.

В составе «Флориды» отличились Джаред Макканн, Хенрик Боргстрём и Джейс Гаврилюк. Победный буллит на счету Джонатана Юбердо. У «Детройта» забивали Андреас Атанасиу, Густав Нюквист и Томас Ванек.

У Богдана Киселевича 2 броска в створ за 10.52 на льду. У Евгения Дадонова бросок и силовой приём за 22.21.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2:3
0:0, 0:2, 2:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Даути (Тоффоли, Копитар) – 20:22 (5x4), 0:2 – Уолкер (Копитар, Браун) – 32:58 (5x5), 1:2 – Маккиннон (Рантанен) – 40:32 (5x5), 2:2 – Сёдерберг (Бэрри, Ландеског) – 58:10 (6x5), 2:3 – Браун (Маззин) – 60:54 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3:4
3:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Атанасиу (Витковски, Кронвалль) – 05:14 (5x5), 2:0 – Нюквист (Ларкин, Абделкейдер) – 17:28 (5x5), 3:0 – Ванек (Нильсен, Бертуцци) – 18:27 (5x5), 3:1 – Макканн (Ламмикко, Писик) – 26:19 (4x5), 3:2 – Боргстрём (Ватрано, Экблад) – 32:11 (5x5), 3:3 – Гаврилюк (Севьюр) – 35:15 (5x5), 3:4 – Юбердо – 65:00 ( ПБ)
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