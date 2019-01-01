«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо», «Флорида» победила «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме одержал выездную победу над «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

Голами в составе «королей» отметились Дрю Даути, Шон Уолкер и Дастин Браун, отличившийся в овертайме. У «лавин» заброшенные шайбы на счету Натана Маккиннона и Карла Сёдерберга.

Семён Варламов отразил 15 бросков из 18. Илья Ковальчук сыграл 15.11 (2.01 – в большинстве). Никита Задоров и Никита Щербак не принимали участия в матче.

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Детройт Ред Уингз» — 4:3. Хозяева вели со счётом 3:0, но упустили преимущество.

В составе «Флориды» отличились Джаред Макканн, Хенрик Боргстрём и Джейс Гаврилюк. Победный буллит на счету Джонатана Юбердо. У «Детройта» забивали Андреас Атанасиу, Густав Нюквист и Томас Ванек.

У Богдана Киселевича 2 броска в створ за 10.52 на льду. У Евгения Дадонова бросок и силовой приём за 22.21.