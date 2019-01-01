Брагин: канадцы симулируют с первой игры, любой тычок – они падают

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019 с командой Канады (2:1).

«Хочу поздравить всю страну с Новым годом. Постарались сыграть достойно, и это получилось — сделали подарок стране.

Идеальная игра? Я бы не сказал. В каждой игре были отдельные ошибки. Самое главное — команда, чувствуется команда у нас. А с победами она ещё больше объединяется. Готовились в спокойном режиме, конечно, ажиотаж определённый был, но мы разобрали соперника, подсказали, как играть против него. Отрезками это получалось, отсюда и положительный результат. У нас вчера была непростая игра, а канадцы отдыхали, поэтому были опасения по поводу третьего периода, но вышли достойно из этой ситуации. В таких ситуациях главное — хладнокровие. Говорили, как играть, они это сделали.

Канадцы симулируют с первой игры, возможно, определённое задание у них есть. Любой тычок — они падают. Галимов на последнем вбрасывании? Они с Шэном здорово владеют этим компонентом, мы это проверили на суперсерии.

Решение Шэна лечь на шайбу было правильным, только надо было потом выкинуть её в угол, но опыт придёт со временем. Паша спокойно мог бы играть за «Салават» в четвёртом звене, он уже готов к этому уровню. Коваленко было тяжеловато — два дня паузы, практически без тренировок. Почему решили его подключить? Хорошо играет в обороне, да и в атаке. Будем готовить его к следующей игре. Слепец в каждом меньшинстве убегает один на один. Я ему ещё после серии говорил тренировать буллиты, он, вроде, работал над этим, но пока вот так. Моменты есть — голы где-то придут. Те функции, которые Кирилл выполняет, очень ценны для команды, сложно сказать, почему он не играет в КХЛ.

Сейчас поздравим команду с Новым годом, надо остывать. Торт «Прага» или «Наполеон»? Я не ем сладкое», — цитирует Брагина Sport24.