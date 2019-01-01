Хоккеистом, устроившим дебош на борту самолёта, оказался Олег Сапрыкин

Хоккеистом, устроившим дебош на борту самолета, который следовал из Сочи в Москву, оказался Олег Сапрыкин. По информации Федерального агентства новостей, чемпиона мира 2009 года уже отпустили из отдела полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в бизнес-классе самолёта, летевшего из Сочи в Москву некий мужчина, злоупотребив алкоголем, устроил дебош.

«В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство»)", — заявляла официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

37-летний Сапрыкин, отметим, уже завершил профессиональную карьеру, он играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. В составе сборной России хоккеист в 2009 году стал чемпионом мира.