Канадский хоккеист потерял золотую медаль МЧМ-1995 после матча России и Канады

Джефф О’Нилл, бывший нападающий «Каролины Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс», в настоящее время работающий хоккейным аналитиком на телеканале TSN, потерял золотую медаль молодёжного чемпионата мира после матча Россия — Канада.

После победы России над Канадой в «твиттере» Боба Маккензи, который на МЧМ работает в паре с О’Ниллом, появилась запись с просьбой о помощи.

«Мой коллега Джефф О’Нилл потерял свою сумку с ноутбуком в центре Ванкувера. В сумке была его золотая медаль МЧМ-1995. Если кто-то её найдёт, пожалуйста, верните», — написал Маккензи.

О’Нилл отыграл 11 сезонов в НХЛ и набрал 496 очков в 821 матче, но, кроме золота МЧМ, больше ничего не выигрывал, да и свитер сборной больше ни разу не надевал.

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