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Итоги дня НХЛ для россиян: 2 броска Ковальчука, 2 фола Анисимова, «-2» Проворова

Итоги дня НХЛ для россиян: 2 броска Ковальчука, 2 фола Анисимова, «-2» Проворова
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие три спортсмена из России.

Для российских игроков день сложился неудачным образом. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов дважды нарушил правила в игре с «Бостоном», проведя на льду больше 20 минут. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не сумел набрать очков во встрече с «Вегасом», вновь отыграв меньше 15 минут.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000210-14.50
Анисимов (н)«Чикаго»0+00431067%20.13
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20220-22.20
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