Итоги дня НХЛ для россиян: 2 броска Ковальчука, 2 фола Анисимова, «-2» Проворова

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие три спортсмена из России.

Для российских игроков день сложился неудачным образом. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов дважды нарушил правила в игре с «Бостоном», проведя на льду больше 20 минут. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не сумел набрать очков во встрече с «Вегасом», вновь отыграв меньше 15 минут.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 2 1 0 - 14.50 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 4 3 1 0 67% 20.13 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 0 2 2 0 - 22.20