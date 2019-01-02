Итоги дня НХЛ для россиян: 2 броска Ковальчука, 2 фола Анисимова, «-2» Проворова

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день. В трёх матчах приняли участие три спортсмена из России.
Для российских игроков день сложился неудачным образом. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов дважды нарушил правила в игре с «Бостоном», проведя на льду больше 20 минут. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал показатель полезности «-2» в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не сумел набрать очков во встрече с «Вегасом», вновь отыграв меньше 15 минут.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|14.50
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|4
|3
|1
|0
|67%
|20.13
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|2
|2
|0
|-
|22.20
Анисимов: я никогда не играл на футбольном стадионе, это немного другие ощущения