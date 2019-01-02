«Нью-Джерси» поместил Холла в список травмированных и вернул Яковлева из фарма

«Нью-Джерси Дэвилз» поместил нападающего Тейлора Холла в список травмированных и вернул защитника Егора Яковлева из фарм-клуба, информирует официальный «твиттер» клуба.

Считается, что канадский форвард находится в лазарете с 23 декабря, поэтому может быть выведен оттуда в любой момент. Сообщается, что у игрока повреждение нижней части тела. Он пропустил последние три матча команды после рождественского перерыва.

В этом сезоне 27-летний Яковлев провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи при показателе полезности «-3». Кроме того на счету россиянина восемь матчей в составе «Бингемптон Дэвилз» в Американской хоккейной лиге. Яковлева отправляли в АХЛ на один матч, в котором российский защитник сделал голевую передачу при полезности «-3».