Пятеро россиян вошли в топ-100 вратарей в истории НХЛ по версии The Hockey News

Пять российских вратарей вошли в топ-100 голкиперов за всю историю Национальной хоккейной лиги по версии журнала The Hockey News.

Лучшим среди россиян стал вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (46-е место), на 56-й строчке оказался Евгений Набоков, а двумя позициями ниже расположился Николай Хабибулин. В финальной десятке оказались ещё два российских голкипера — обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов занял 92-е место, а на 95-й позиции расположился вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов.

Первое место в рейтинге занял канадец Терри Савчук, следом за ним расположились другие канадцы Патрик Руа, Мартин Бродо, Жак Плант. Пятым в рейтинге стал лучший из европейцев, чех Доминик Гашек.