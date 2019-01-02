Березин: «Авангарду» нужно стараться играть в свой хоккей, в хоккей «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Максим Березин рассказал, как провёл новогодние праздники.

«Провёл с семьёй, поиграл с детьми, сходили к родственникам – всех поздравили, подарили подарки. Потом дома распаковали ёлку, под ней подарки искали. Приходил Дед Мороз, сказал, что все вели себя хорошо! Старшему подарили его мечту – судейскую майку и свисток! Почему? Судья — главный на льду, всё решает! Всё мечтает к ним в раздевалку попасть, но туда не пускает охрана.

Настроение хорошее, вышли на лёд после выходных, только ночной перелёт был, а так всё нормально. Новый год, новые возможности! «Ак Барс» – один из лидеров Восточной конференции, в Нижнекамске недавно сменился тренер – тоже наверняка что-то готовят для нас.

В «Ак Барсе» сильные легионеры, с ним построже, поближе – не давать им места и время для принятия решений. Плюс нам надо стараться играть в свой хоккей, в хоккей «Авангарда». И нарабатывать всё к плей-офф, который всё ближе, тем более с такими сильными соперниками. В последнем матче тоже была сильная команда, и мы показали – можем. Так что готовимся к плей-офф!» — цитирует Березина официальный сайт омского клуба.