Кожевников: не надо плыть по волнам только тех турниров, которые выгодны НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проходящем в Канаде молодёжном чемпионате мира.

«Не нужно переоценивать молодёжные первенства мира, они не истина в последней инстанции. Я не считаю правильной ситуацию, когда мы всем миром вспоминаем о молодёжном хоккее раз в год – когда в Северной Америке проводятся молодёжные первенства мира. Да, для НХЛ это крайне важный турнир, идёт раскрутка молодёжи перед североамериканским драфтом, перед тем, как бизнес НХЛ всех этих игроков захватит.

Но нам обязательно нужно помнить о том, что есть и юношеские, и юниорские чемпионаты мира. Да, НХЛ они не так интересны, но почему мы о них по большому счёту забываем? Почему у нас целый сезон идёт регулярный чемпионат МХЛ, а мы о нём и о его участниках не знаем и десятой доли того, что нам в эти дни по телевизору рассказывают о сборных Канады или США? Я считаю, не надо плыть по волнам только тех турниров, которые выгодны НХЛ. Тем более что в России в последнее время молодёжный хоккей становится всё более популярным. Но мы не всегда об этом знаем.

Вот, скажем, накануне в Хабаровске ФХР при поддержке правительства края представила национальную программу подготовки молодых игроков. Могу сказать, что ажиотаж среди местной молодёжи был колоссальный! Все мальчишки мечтали выйти на лёд вместе с Александром Могильным, тренерами национальной и олимпийской сборной Ильёй Воробьёвым и Олегом Браташом, а также специалистами, приглашёнными ФХР из Северной Америки», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.