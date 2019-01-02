Сапрыкин: я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни стюардесс

Чемпион мира в составе сборной России Олег Сапрыкин прокомментировал информацию о дебоше на борту самолёта.

«Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже.

Был словесный конфликт. Но при этом никто не вставал со своих мест. Ещё случился такой момент: у пилота открылась дверь, и мой взгляд упал на панель управления. Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила. Когда нас встретила полиция, нам с женой сообщили информацию, что самолёт приземлился из-за массовой драки на борту. Пилот сообщил, что дрались 10 человек.

С меня взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте. 500 или 1000 рублей. Полиция внимательно изучила видеозапись камер, установленных на борту. И отпустила. Я ведь ни на кого не нападал. Если бы это случилось, я бы не находился сейчас дома», — цитирует Сапрыкина «Спорт-экспресс».

37-летний Сапрыкин уже завершил профессиональную карьеру, он играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. В составе сборной России хоккеист в 2009 году стал чемпионом мира.



Последним клубом Сапрыкина был уфимский «Салават Юлаев». Он покинул клуб в 2016 году и больше в КХЛ не играл. Летом 2016 года к Сапрыкину проявлял интерес «Куньлунь», но переход игрока в китайскую команду не состоялся. Всего на счету Сапрыкина 324 игры в КХЛ и 136 очков. Также хоккеист успел поиграть в НХЛ за «Калгари», «Финикс» и «Оттаву» (137 очков в 325 играх).