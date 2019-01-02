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Экс-форвард «Северстали» Сергей Лапин стал игроком «Лады»

Экс-форвард «Северстали» Сергей Лапин стал игроком «Лады»
Хоккей / ВХЛ

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт до конца сезона с нападающим Сергеем Лапиным, который ранее в сезоне-2018/19 выступал за «Северсталь» в КХЛ. Сергей защищал цвета череповецкой команды на протяжении трёх последних сезонов. За тольяттинскую команду он будет выступать под номером 61.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 22-летний Лапин принял участие в 20 встречах, записав на свой счёт 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+2» и 6 минутах штрафного времени. В среднем молодой нападающий проводил на площадке около 10 минут за матч.

Череповецкая команда в декабре провела масштабную перестройку — в общей сложности «Северсталь» покинули около двух десятков игроков.

«Северсталь» расторгла контракт с Сергеем Лапиным
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