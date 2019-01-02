Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

НХЛ может отстранить Овечкина на одну игру за отказ от участия в Матче звёзд

НХЛ может отстранить Овечкина на одну игру за отказ от участия в Матче звёзд
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига может дисквалифицировать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один матч за его отказ от участия в Матче всех звёзд, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

«Ничего ещё не объявлено официально, но Овечкин будет вынужден пропустить один матч, потому что не будет участвовать в Матче звёзд», — написал Фридман в своём «твиттере».

Российский форвард решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд должен был стать восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звёзд НХЛ—2019
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент