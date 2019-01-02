НХЛ может отстранить Овечкина на одну игру за отказ от участия в Матче звёзд

Национальная хоккейная лига может дисквалифицировать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на один матч за его отказ от участия в Матче всех звёзд, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

«Ничего ещё не объявлено официально, но Овечкин будет вынужден пропустить один матч, потому что не будет участвовать в Матче звёзд», — написал Фридман в своём «твиттере».

Российский форвард решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф.



Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, для него Матч звёзд должен был стать восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.