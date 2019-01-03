Малкин показал коньки со словами поддержки в связи с трагедией в Магнитогорске

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на гостевой матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) в коньках, на которых написаны слова поддержки в связи с трагедией в Магнитогорске.

Напомним, там 31 декабря, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 33 человека, из них 6 детей.

Малкин написал на коньках «Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск в моём сердце».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга»

Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга». В матче с «Рейнджерс» он стал второй звездой встречи, забив гол и отдав результативную передачу. «Пингвины» одержали седьмую победу кряду.