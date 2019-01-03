Дементьев: проблема Канады была в головах, каждый рассчитывал на партнёров

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал поражение сборной Канады в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

«Жаль канадцев. У себя дома при полных трибунах забросить всего две шайбы в двух играх с Россией и Финляндией при великолепной игре вратаря Дипьетро. Даже трибуны скандировали его имя во время матча и по его окончании – он и вправду это заслужил. По-моему, проблема родоначальников хоккея в этом матче была в их головах. Такое было впечатление, что каждый из них рассчитывал на то, что кто-то из партнёров сейчас забьёт. Даже когда в дополнительное время Комтуа пробивал штрафной бросок, чувствовалось, что он ему не удастся – так и произошло.

А финны, как всегда в своей манере, благодаря усердной работе всех игроков в каждой смене и отрезке, надёжной игре вратаря, получили заслуженную победу. Даже пусть оба гола были случайными: один от щитка партнёра и победный в овертайме, когда шайба срикошетила от клюшки защитника в ближнюю девятку. В итоге в этой части сетки в полуфинал прошли команды, на которых специалисты не ставили. Тем интереснее будет игра между ними, подтверждающая в очередной раз непредсказуемость молодёжного хоккея», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.