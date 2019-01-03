Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

МЧМ-2019: видеообзор сенсационной победы сборной Финляндии над Канадой

МЧМ-2019: видеообзор сенсационной победы сборной Финляндии над Канадой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады со счётом 1:2 в овертайме уступила команде Финляндии в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира – 2019.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

В полуфинале молодёжного чемпионата мира сборная Финляндии встретится со сборной Швейцарии, сенсационно обыгравшей Швецию (2:0).

Дементьев: проблема Канады была в головах, каждый рассчитывал на партнёров
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент