Дементьев: просмотр Брагиным момента на офсайд важен для дальнейшей подготовки

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал выход российской команды в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Сложно сказать, что именно хотели сказать словаки, заявляя о том, что им удобнее играть в четвертьфинале с российской сборной, чем с канадцами. В любом случае все их надежды вовремя помножил на ноль вратарь Кочетков, не раз выручивший нашу команду. Не сразу, но достаточно быстро Россия создала комфортный запас счёта и начала позволять себе вольности, которые подчищал вратарь. Тем не менее нельзя сказать, что даже после второго периода словаки сдались, они продолжали играть, выполняя свой план на игру. Особенно, при двойном большинстве и в самом конце матча. Видно, что их тренер Эрнест Бокрос проделал большую работу.

Интересный момент произошёл за минуту до конца матча, когда Брагин взял просмотр момента на офсайд. Гол засчитали и дали россиянам две штрафные минуты, но сам по себе факт важен в плане подготовки к следующим играм, когда такая возможность может склонить чашу весов в нашу пользу. Надеюсь, Россия не потеряла получившего повреждение Кравцова», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.