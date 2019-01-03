МЧМ-2019: вратарь Финляндии Луукконен подбодрил ДиПьетро после поражения Канады

Сборная Финляндии сенсационно обыграла команду Канады в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира—2019 в овертайме (2:1 ОТ). После решающего гола голкипер финнов Укко-Пекка Луукконен постарался подбодрить своего оппонента Майкла ДиПьетро, постучав по его амуниции. Финские СМИ высоко оценили поступок голкипера.

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Кленовое горе. Канада сенсационно вылетела с домашнего МЧМ! Упустить победу за 46 секунд до конца третьего периода и не забить буллит в овертайме — это сильно.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря, – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.