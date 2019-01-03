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Брагин: думаю, с США сыграет Кочетков, но решение примем завтра

Брагин: думаю, с США сыграет Кочетков, но решение примем завтра
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал, что в полуфинальной игре с командой США на чемпионате мира—2019 ворота россиян, скорее всего, будет защищать Пётр Кочетков. В четвертьфинальной игре со Словакией (8:3) основным вратарём также был Кочетков, Даниил Тарасов остался на скамейке.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

«Думаю, что это будет Кочетков, но решение примем завтра», — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Полуфинальные игры состоятся 5 января. Матч Россия — США начнётся в 00:00 мск, Швейцария и Финляндия начнут матч в 04:00. Также форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде «за выживание» играют сборные Дании и Казахстана (0-1 в серии до двух побед).

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