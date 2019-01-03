Хугг — о вылете в четвертьфинале МЧМ: это была типичная сборная Швеции

Нападающий сборной Швеции Рикард Хугг прокомментировал вылет своей команды с молодёжного чемпионата мира—2019. Шведская национальная команда уступила в четвертьфинале команде Швейцарии со счётом 0:2.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«У нас был худший матч на чемпионате мира, он получился крайне тяжёлым. Мы не сумели показать уровня, который демонстрировали на протяжении всего турнира. Ужасно, что у нас не получается показать лучший хоккей в нужный момент. Это порой типично для сборной Швеции», — приводит слова форварда Expressen.

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На 16-й минуте с передачи Джанлуки Бургера отличился Янник Брюшвайлер, а вторую шайбу в ворота шведов на 34-й минуте забросил Лука Висс, которому ассистировали Сандро Шмид и Мэттью Вербун. Швейцарский голкипер Лука Холленштайн отразил 41 бросок и был признан лучшим игроком матча.