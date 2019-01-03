Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Петтерссон — о первом хет-трике в НХЛ: если ты усердно работаешь, возможно всё

Петтерссон — о первом хет-трике в НХЛ: если ты усердно работаешь, возможно всё
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме одержал выездную победу над «Оттавой Сенаторз» — 4:3. Хет-триком в составе победителей отметился шведский новичок Элиас Петтерссон. Для него этот хет-трик стал первым за карьеру в НХЛ. Шведский нападающий стал седьмым действующим игроком НХЛ, забившим 20 шайб за 40 или менее матчей. Для этого шведу потребовалось 37 матчей.

«Если усердно работаешь и во что-то веришь, то возможно всё. Это моя мечта, я всегда ради этого трудился. А теперь я здесь, живу мечтой и играю в Ванкувере», — приводит слова Петтерссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Элиас Петтерссон побил достижение Евгения Малкина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент