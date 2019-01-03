Стали известны составы казанского «Ак Барса» и хоккейного клуба «Авангард» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Заболели и пропускают матч игроки «ястребов» Максим Тальбо, Алексей Емелин, Кирилл Петров, Сергей Шумаков и Андрей Стась.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Педан — Постма, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Батыршин — Лямкин, Зарипов — Основин — Галиев;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Авангард»:
Налимов (Бобков);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Березин — Чудинов, Галимов — Семёнов — Кошелев;
Бондарев, Яремчук — Фисенко — Манукян.
«Ак Барс» — «Авангард»: у гостей заболели Тальбо, Шумаков, Емелин и Петров