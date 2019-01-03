Элиас Петтерсон заработал $ 425 тыс. бонусов за два дня

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон за два дня заработал $ 425 тыс. в качестве бонусов к своему контракту. 2 декабря форвард получил приглашение на Матч звёзд и заработал $ 212,5 тыс., а 3 декабря в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3) добрался до отметки в 20 голов за сезон, за что также получил $ 212,5 тыс.



Шведский нападающий стал седьмым действующим игроком НХЛ, забившим 20 шайб за 40 или менее матчей. Для этого шведу потребовалось 37 матчей.



Таким образом, Петтерссон занял третье место среди действующих игроков, уступив лишь капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (20 шайб за 33 матча) и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (36 матчей). Швед превзошёл результат россиянина Евгения Малкина, которому на 20 шайб потребовалось 38 матчей.



Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.

Элиас Петтерссон побил достижение Евгения Малкина