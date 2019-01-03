Канадское СМИ сопроводило победу Финляндии картой с финским Петрозаводском

Канадский канал TSN сопроводил новость о победе сборной Финляндии над командой Канады в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира картинкой с картой времён Великой Отечественной войны. На ней оказалась карта Финляндии с границей восточнее Петрозаводска. На картинке отчётливо видны названия Äänislinna, Kontupohja, Karhumäki и другие. Это Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. А также слова East Karelia – Восточная Карелия.



Первыми это заметили в финских СМИ. TSN на это не обратил внимания, даже через 12 часов после публикации картинки она по-прежнему размещена в его «твиттере» и «инстаграме».

Финский Петрозаводск? После вылета своих с МЧМ канадское СМИ попутало берега Новость о победе Финляндии в четвертьфинале сопроводили картинкой с картой времён Великой Отечественной войны.

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» TSN.



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