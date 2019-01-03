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Хартли — о вирусе в «Авангарде»: мы всегда вместе, а болезнь оказалась заразной

Хартли — о вирусе в «Авангарде»: мы всегда вместе, а болезнь оказалась заразной
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:4 ОТ) и рассказал о болезни среди игроков.

«Я снова очень горжусь нашим достижением — у нас выбыло много парней из-за болезни и мы вышли на матч уже в меньшинстве. И несмотря на то что соперник вёл — 2:0, мы не бросили играть, отыгрались, выстояли в меньшинстве в начале третьего периода, что точно было ключевым моментом в матче. Он позволил нам остаться в игре и сравнять счёт. В овертайме у «Ак Барса» было больше игроков для такой игры, чем у нас, поэтому они победили.

Что случилось с заболевшими игроками? Надеюсь, они смогут кататься уже в ближайшие дни. Мы все давно в хоккее и понимаем, как это происходит: один заболевает, за ним следуют другие. Мы летаем на самолетах, всё время вместе, болезнь оказалась немного заразной. Надеюсь, всё быстро закончится. Жаль, что это нас коснулось сейчас.

Но отдаю должное игрокам — мы показали характер сегодня. Я давно понял, что матч невозможно выиграть теми, кто вне состава, нужно побеждать теми, кто в заявке. И сегодня парни давали шанс команде, все — от Налимова в воротах до нападающих и защитников. Мы боролись, забили важный гол в большинстве, отработали меньшинство и сражались до конца», — цитирует Хартли официальный сайт «Ак Барса».

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