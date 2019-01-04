Агенты Комтуа: непостижимо, что трусы в соцсетях совершают жестокие нападки

Представители капитана сборной Канады на МЧМ-2019 Максима Комтуа агентская компания Roy Sports Group опубликовали заявление в связи с травлей игрока в интернете.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

«Максим Комтуа — лучший образец канадского хоккеиста, который вырос в рядах сборной и стал самоотверженным лидером. Ни у кого нет больше гордости, что он носит на груди кленовый лист и букву «С» как капитан команды. Игроки молодёжной сборной понимают и принимают давление, которое сопровождает их роль в хоккейном мире.

Стыдно и непостижимо, что несколько трусов, которые прячутся в социальных сетях, могут совершать такие жестокие нападки на характер этих молодых людей, после того как они всем сердцем боролись за страну. Трусливые комментарии больше не будут доступны. Это была идея Максима, чтобы использовать этот момент как возможность показать молодёжи по всей Канаде, что травля в интернете — это настоящая проблема, с которой необходимо бороться», — значится в заявлении.