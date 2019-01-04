Никита Кучеров назван второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила на своём официальном сайте имена лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первой звездой признан вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, оформивший шат-аут в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:0). Канадский голкипер отразил 33 броска.



Второй звездой назван нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) россиянин набрал 4 (1+3) очка и продлил результативную серию до 12 игр. Кроме того, 25-летний хоккеист укрепил лидерство в списке бомбардиров.



Замкнул тройку лучших хоккеистов прошедшего дня нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, набравший три очка в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:3). Финский форвард забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.