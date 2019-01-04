Алексеев: Знарок играет большую роль в «молодёжке», он отличный мотиватор

Защитник сборной России Александр Алексеев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала молодёжного чемпионата мира с американцами. Матч состоится 5 января и начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Настроение великолепное. Всё хорошо, у всех боевой настрой, все готовы. Тренировка в принципе прошла неплохо. Парни выложились, все заряжены на игру с американцами.



В составе соперника особо никого не знаю. Мы с ними перед турниром товарищеский матч играли, ничего особенного в этом сопернике нет, обыгрывать американцев можно.



Знарок играет большую роль в нашей команде, Олег Валерьевич — отличный мотиватор, знает, что и когда сказать игроку. В основном Знарок с большинством работает. У него огромнейший опыт, человек Олимпиаду выиграл, в СКА работал тренером. У «армейцев» тогда было очень хорошее большинство», — сказал Алексеев.

Встреча старых друзей. Самые огненные матчи России и США на МЧМ До 2017 года американцы не знали, как обыгрывать нашу команду.