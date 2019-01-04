Василий Подколзин занимает третье место в рейтинге драфта НХЛ-2019 от ISS Hockey

Независимая скаутская организация ISS опубликовала на своём официальном сайте обновлённый ежемесячный рейтинг драфта НХЛ—2019.



На третьем месте списка располагается нападающий системы СКА Василий Подколзин, выступающий в настоящее время на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Канаде. Лидером рейтинга остаётся форвард молодёжной сборной США Джек Хьюз, а на втором месте находится финн Каапо Какко. В пятёрку также входят канадцы Кирби Дак и Дилан Козенс. На 20-м месте находится россиянин Илья Николаев, представляющий ярославский «Локомотив».



Сборная России с Подколзиным в составе встретится с американцами Хьюза в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира—2019. Игра состоится завтра, 5 января, начало в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встреча старых друзей. Самые огненные матчи России и США на МЧМ До 2017 года американцы не знали, как обыгрывать нашу команду.