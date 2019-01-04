«Трактор» — «Амур»: стали известны составы команд

«Трактор» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 4 января, начало — в 14:30 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницын);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Щехура — Томас;
Рясенский — Петров, Кокуёв — Рыбаков — Шаров;
Бородкин — Карпухин, Шолохов — Стоу — Бергстрём;
Желдаков, Губарев — Дугин — Тридчиков, Ерофеев.
«Амур»:
Мурыгин (Аликин);
Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;
Корягин — Атюшов, Попугаев — Пьянов — Файзуллин;
Воробьёв — Грбас, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Кондратьев, Дедунов — Железков — Кузнецов.
«Трактор» проиграл четыре из пяти последних матчей в «регулярке», «Амур» — три из четырёх.