«Трактор» — «Амур»: стали известны составы команд

«Трактор» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 4 января, начало — в 14:30 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницын);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Щехура — Томас;

Рясенский — Петров, Кокуёв — Рыбаков — Шаров;

Бородкин — Карпухин, Шолохов — Стоу — Бергстрём;

Желдаков, Губарев — Дугин — Тридчиков, Ерофеев.



«Амур»:



Мурыгин (Аликин);

Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;

Корягин — Атюшов, Попугаев — Пьянов — Файзуллин;

Воробьёв — Грбас, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Кондратьев, Дедунов — Железков — Кузнецов.

«Трактор» проиграл четыре из пяти последних матчей в «регулярке», «Амур» — три из четырёх.