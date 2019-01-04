Эйкройд: разгромы с крупным счётом вредят сильным сборным, Канада это доказала

Известный североамериканский обозреватель Лукас Эйкройд прокомментировал сенсационный вылет сборной Канады в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира.



«Поражение от сборной Финляндии свидетельствует о том, что в современном международном хоккее существует невероятный паритет. По крайней мере это касается матчей на вылет, когда всё решает одна игра. Естественно, канадские фанаты шокированы тем, что произошло. Невозможно повторить тот способ, которым Ээли Толванен и Алекси Хипониеми сравняли счёт на последней минуте основного времени. Или то, как Ноа Добсон сломал свою клюшку и позволил Тони Утунену забить решающий гол в овертайме. Даже если попытаться тысячу раз, повторить это не получится. Но и у финнов на этом турнире просто отличная команда. Они заслужили победу не меньше канадцев.



Что же касается первой победы сборной Канады над датчанами, то я всегда утверждал, что такие крупные разгромы против слабых соперников обычно приводят к излишней самоуверенности, что больно бьёт по надеждам на золотые медали. В 1993 году Швеция выиграла у Японии со счётом 20:1, но тогда команда Маркуса Нэслунда и Петера Форсберга остановилась лишь на серебре. Евгений Кузнецов набрал 10 очков в 2012 году, когда Россия обыграла Латвию со счётом 14:0, но россияне тоже остались с серебряными медалями. Канада лишь подтвердила это правило, но то, что случилось с канадцами, — более экстремальный случай», — сказал Эйкройд в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«Либо золото, либо бронза». Канадский эксперт — о сборной России на МЧМ А Подколзин войдёт в десятку лучших на драфте.