«Либо золото, либо бронза». Канадский эксперт — о сборной России на МЧМ

Эйкройд – один из опытнейших североамериканских журналистов, пишущих о хоккее. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, сотрудничал с такими авторитетными изданиями, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 16 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград. Лукас не из тех североамериканцев, интересы которых не выходят за рамки своего региона. Эйкройд, занимающийся помимо хоккея ещё и трэвел-журналистикой, побывавший в 30 странах, отлично знает европейский хоккей, что он с успехом продемонстрировал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Хьюз похож на Годро или Кейна»

— Лукас, в чём главное отличие нынешнего молодёжного чемпионата мира от предыдущих?

— В первую очередь это касается результатов. Швеция проиграла швейцарцам, а Канада уступила финнам в четвертьфинале. Впервые в истории МЧМ оба прошлогодних финалиста не смогли пройти в финал. Это говорит о том, что никогда не понять, на что действительно способны подростки. Исключением являлась разве что сборная Канады в 2005 году, когда в её составе были Сидни Кросби, Патрис Бержерон и Ши Уэбер — тут можно было предполагать, что золотые медали им обеспечены. При всём уважении к Овечкину, Малкину и Радулову.

— Вы же сами выросли в Виктории. Наверняка для вас это особенный турнир?

— Верно. Я вырос в Виктории, а сейчас живу в Ванкувере. Считаю, что турнир — один из лучших по уровню поддержки со стороны болельщиков. Я в 11-й раз работаю на молодёжном чемпионате мира и могу самым высшим баллом оценить болельщиков и их голосовую поддержку. Даже на сборную Казахстана приходит более 6 тысяч зрителей, все поют и скандируют. Это значит, что организаторы сделали всё правильно.



— Американский форвард Джек Хьюз считается главным фаворитом предстоящего драфта новичков НХЛ, но оценить его игру было трудно из-за травмы. Он действительно такой талантливый?

— Тренер сборной США Марк Хастингс очень хорошо выразился после того, как Хьюз вернулся в строй и помог сборной обыграть чехов в четвертьфинале. «Он был электрическим», — сказал наставник.



Этот парнишка — другой тип игрока, нежели Макдэвид или Айкел. Не думаю, что он столь быстр, как Макдэвид, но у него невероятное видение площадки и быстрота движений. Он может в одиночку пробиться сквозь оборону соперника, потому что здорово управляется с шайбой. Я бы сравнил Хьюза с Джонни Годро или Патриком Кейном. Его детская любовь к игре сочетается с высокой интенсивностью, на него действительно интересно смотреть.

Лукас Эйкройд Фото: lucasaykroyd.com

«В 1993 году Швеция выиграла у Японии со счётом 20:1 и поплатилась за это»

— Не могу не спросить вас о сборной Канады. Хозяева турнира забросили 14 шайб в ворота Дании, но уступили финнам в 1/4 финала со счётом 1:2. Какие выводы вы из этого делаете?

— Во-первых, поражение от сборной Финляндии свидетельствует о том, что в современном международном хоккее существует паритет. По крайней мере, это касается матчей на вылет, когда всё решает одна игра. Естественно, канадские фанаты шокированы тем, что произошло. Невозможно повторить тот способ, которым Ээли Толванен и Алекси Хипониеми сравняли счёт на последней минуте основного времени. Или то, как Ной Добсон сломал свою клюшку и позволил Тони Утунену забить решающий гол в овертайме. Даже если попытаться тысячу раз, повторить это не получится. Но и у финнов на этом турнире просто отличная команда. Они заслужили победы не меньше канадцев.

Что же касается первой победы сборной Канады над датчанами, то я всегда утверждал, что такие крупные разгромы против слабых соперников обычно приводят к излишней самоуверенности, что больно бьёт по надеждам на золотые медали. В 1993 году Швеция выиграла у Японии со счётом 20:1, но тогда команда Маркуса Нэслунда и Петера Форсберга остановилась лишь на серебре. Евгений Кузнецов набрал 10 очков в 2012 году, когда Россия обыграла Латвию со счётом 14:0, но россияне тоже остались с серебряными медалями. Канада лишь подтвердила это правило, но то, что случилось с канадцами, более экстремальный случай.

«Россияне возьмут медали. Либо золото, либо бронзу»

— Каковы ваши ожидания от сборной России сейчас?

— Если им удастся объединить свои силы в обороне, как это было с Канадой в канун Нового года, у вашей сборной будет хороший шанс обыграть США и выйти в финал. У России на этом турнире есть удивительный баланс, ведь девять хоккеистов имеют на своём счету по 4 и более очка. Меня впечатлило, как россияне активизировали свою защиту при помощи Романова, Алексеева и Саморукова.

При этом американцы тоже очень хорошо защищаются. А если братья Хьюз проведут хороший матч, это может стать большой проблемой для команды Валерия Брагина. Русские должны быть в состоянии победить либо Финляндию, либо Швейцарию, поэтому я прогнозирую, что ваша команда вернётся домой с медалью — либо с бронзой, либо с золотом.

— И последнее. Василий Подколзин имеет шансы попасть в топ-5 предстоящего драфта новичков НХЛ?

— Он имел такую возможность, но на этом чемпионате мира был не слишком заметен. Он был поздним дополнением в команду Брагина, ему всего 17 лет, поэтому неудивительно, что его роль в сборной несколько ограничена. Но если ты считаешь себя снайпером, надо находить возможность делать больше, чем два броска в створ за пять матчей, даже если ты получаешь по 13 минут игрового времени за встречу. В то же время его 17-летние сверстники из других команд тоже не «жгут», будь то канадец Алексис Ланфренье, который претендует на драфт-2020, или же Каапо Какко из сборной Финляндии. Считаю, что Подколзин попадёт в первую десятку выбранных на драфте.