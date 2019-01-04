Малкин: у меня был не самый удачный месяц, сам себе придумал вызов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об успешной игре команды в последних матчах. «Пингвины» одержали девять побед в 10 играх.



«Было много собраний, разговоров с тренерами. Мы работали над большинством, меньшинством. Понимали, что хорошие команды не должны так играть. Случилась пара обменов, вратарь получил травму, но потом вернулся и сейчас играет здорово. Такой вот пазл начал складываться, стали выигрывать, появилась уверенность. Большинство у нас сейчас работает, реализуем фактически в каждом матче. И в целом забиваем по четыре-пять-шесть шайб за игру.



Показатель полезности «-13» очень расстраивает. Но я понимаю, что были неудачные месяц-полтора. Случаются чёрные полосы, когда не всё бывает так, как хочется. Посмотрим, как я закончу этот сезон. Увидим, насколько я хорош и смогу ли вылезти из этой ямы и преодолеть этот небольшой кризис. Надеюсь, закончу сезон в «плюсе» и буду больше приносить команде пользу. Конечно, где-то были неправильные решения. Был не самый удачный месяц. Можно сказать, сам себе придумал этот вызов. Но посмотрим, как я на него отвечу. Всё должно быть нормально», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

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