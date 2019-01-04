Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж подготовил специальный шлем для Матча звёзд

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж подготовил специальную экипировку для Матча звёзд, сообщает пресс-служба КХЛ в социальной сети «ВКонтакте».



Чешский страж ворот, представляющий дивизион Харламова, выйдет на лёд в особом шлеме — первом в карьере. Матч звёзд пройдёт в Казани 20 января.

Фото также можно посмотреть на странице КХЛ в социальной сети «ВКонтакте».



В этом сезоне Коварж провёл 33 матча в регулярном чемпионате и одержал 30 побед при коэффициенте надёжности 1,57 и 94,6% отражённых бросков.



Якуб попал в стартовый состав на выездной матч регулярного чемпионата с московским «Динамо», который начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая пройдёт в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва».