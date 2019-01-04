Двукратный призёр Олимпиады Борис Миронов вошёл в тренерский штаб «Нефтехимика»

Борис Миронов приступил к работе в тренерском штабе «Нефтехимика», сообщает пресс-служба клуба.



Воспитанник хоккейной школы ЦСКА на протяжении 10 лет выступал в НХЛ за «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в его активе более 700 матчей за океаном.



Обладатель серебряной медали Олимпийских игр—1998 и бронзовой медали Олимпийских игр—2002 в составе сборной России. Серебряный призёр чемпионата СССР-СНГ 1992. Бронзовый призёр чемпионата СССР—1990.



29 декабря «Нефтехимик» подтвердил, что расторг по соглашению сторон контракт с наставником Андреем Назаровым. Кроме того команду покинули тренеры Игорь Петров и Вячеслав Гусов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Буцаев.

Павел Костичкин вошёл в тренерский штаб «Нефтехимика»