Стала известна посещаемость первого матча «Динамо» на новой арене

Первый матч московского «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» посетили 10 786 зрителей. Средняя посещаемость бело-голубых в нынешнем сезоне — 5031 человек.



Подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд во втором периоде благодаря точному броску нападающего Вадима Шипачёва. Ему ассистировал новобранец бело-голубых Аслан Раисов, ставший первым чеченским игроком в КХЛ. Шипачёв стал автором первого гола на новой арене команды.



«Автомобилист» подошёл к игре с московским «Динамо» с серией из пяти победных результатов, а бело-голубые одержали шесть побед в последних шести играх.