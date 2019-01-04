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Стала известна посещаемость первого матча «Динамо» на новой арене

Стала известна посещаемость первого матча «Динамо» на новой арене
Хоккей / КХЛ

Первый матч московского «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» посетили 10 786 зрителей. Средняя посещаемость бело-голубых в нынешнем сезоне — 5031 человек.

Подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд во втором периоде благодаря точному броску нападающего Вадима Шипачёва. Ему ассистировал новобранец бело-голубых Аслан Раисов, ставший первым чеченским игроком в КХЛ. Шипачёв стал автором первого гола на новой арене команды.

«Автомобилист» подошёл к игре с московским «Динамо» с серией из пяти победных результатов, а бело-голубые одержали шесть побед в последних шести играх.

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