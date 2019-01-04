«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.



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В первом периоде ворота гостей поразили Станислав Галиев и Иржи Секач, реализовавший большинство. Во втором периоде преимущество подопечных Зинэтулы Билялетдинова укрепил Джастин Азеведу. В заключительном игровом отрезке гостям удалось сократить разницу в счёте благодаря точному броску Артёма Сергеева, но на большее их не хватило.

Казанская команда обыграла принципиального соперника в третий раз в сезоне и продлила победную серию в регулярном чемпионате до трёх игр. Уфимский клуб проиграл в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.