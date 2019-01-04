Мартемьянов: согласен проигрывать одну игру после паузы, а потом пять выигрывать

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (0:2), который прошёл на новой арене бело-голубых.



«Поздравляю «Динамо» с новым домом. Прекрасная арена. Первый период играли неплохо, второй нам не удался, соперник грамотно отыграл в обороне. Спасибо вратарю, выручал «Автомобилист» и держал команду в игре, свои моменты мы не использовали. По самоотдаче вопросов нет, в игровом плане есть. Много потерь было у нас, пропускали много контратак. Где-то нас спешка подвела, пару моментов было очень приличных. Казионовым довольны, Крикунов после травмы долго лечился, их тройка сыграла прилично.



Почему проигрываем после пауз? Мы работаем в перерывах, не только отдыхаем. Если после каждой паузы будем проигрывать один матч, а потом пять выиграть, то я согласен. Но все мои ребята профессионалы, адекватно воспринимают и критику, и похвалу. Проблем у нас нет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене