Крикунов: Раисову дали шанс, а он ещё и голевые передачи делает

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после победы в игре с «Автомобилистом» (2:0).



«Естественно, хотели выиграть первую игру в новом дворце, потому что не очень-то хотелось начинать с поражения. Ребята отыграли очень строго и внимательно, хотя у соперника много заброшенных шайб в этом сезоне. Мы работали на результат, старались не пропускать, чтобы не обострять ситуацию. Контролировали игру как могли, в итоге довели матч до победы. Бочаров сыграл неплохо, где-то штанга нас выручила. Хоккей есть хоккей, мы добились важного результата. Всё хорошо, что хорошо кончается.



Раисова мы взяли из Воронежа, из ВХЛ. Он на протяжении пяти лет входил в пятёрку лучших бомбардиров ВХЛ. Взяли посмотреть. Решили дать ему шанс, а он ещё и передачу сделал. Аслан не тушевался, первое очко набрал, играл разумно. Правда, это и на тренировках было заметно, но мы хотели посмотреть, как в игре всё будет. Он доказал, что всё нормально.



Чайковски мы знали, играл в фарме «Каролины», в прошлом году у меня в «Автомобилисте» был. У нас тут Миика Койвисто травмировался, сломали челюсть в двух местах. Представился шанса взять Чайковски, и успели взять его буквально за пять минут до дедлайна.



Минеев болеет. У нас, к сожалению, грипп в команде. Я уже сам переболел. У нас с Минеевым проблем нет. Закриссон не играет, поэтому и не играет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Главный день в истории «Динамо». Первый матч на новой арене Московское «Динамо» вернулось домой спустя 60 лет. Лидер Востока попал на чужой праздник жизни.