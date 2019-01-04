Шипачёв: в первом периоде «Макдональдсом» пахло, думал картошку заказать

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат домашнего матча с «Автомобилистом» (2:0). Бело-голубые провели первый матч на новой арене, а Шипачёв стал автором первой заброшенной шайбы.

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«Новая арена? «Макдональдсом» пахло половину первого периода, думал картошку заказывать в перерыве. Есть хотелось. В целом всё было круто, просто супер.



Раисов – красавец вообще, хорошую передачу сделал. Перевести его в первое звено? Я не выбираю партнёров, он просто не сменился. Кагарлицкий, наверное, будет убирать его из состава», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Уральский клуб прервал серию из пяти побед, а бело-голубые одержали седьмую победу в последних восьми матчах регулярного чемпионата.