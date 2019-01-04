Батыршин: в этом году у Зарипова с голами непруха, он переключился на пасы

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Салават» — сильная команда. Мы под неё готовимся. Естественно, не может быть никаких оправданий, что мы плохо подготовились. Это «зелёное дерби», где мы выходим и бьёмся за победу.



Причиной постоянных вспышек на льду была не принципиальность соперничества, а то, что «Салават» — наш конкурент в плей-офф. Это задел на будущее, месседж, посыл, что сопернику будет непросто с нами.



Та ли это игра, которую тренер хочет видеть? Результат хороший, но по игре есть шероховатости. Соперник тоже изучает «Ак Барс» и подстраивается под нас. Главное — результат, победа.



Все знают, что Зарипов не только голеадор, но и мастер передач. В этом году у него с голами пока непруха, и он переключился на пасы, чтобы партнёры забивали. И в «Магнитке», и в Казани это мастер, который ставит на путь команду, чтобы двигаться в правильном направлении и завоёвывать кубки.



Матч «Витязь» — «Авангард» в Омске был самым необычным в моей карьере. Была довольно интересная установка, но я рад, что всё кончилось после первого вбрасывания. Прошло уже девять лет, так что лучше спросить про установку у ребят, у которых были тёрки, и у главного тренера», — передаёт слова Батыршина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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