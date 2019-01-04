Белов: не часто бывает так, что упускаешь победу за две секунды до сирены

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал результат домашнего матча с ЦСКА (1:2 ОТ). Подмосковный клуб упустил победу, пропустив гол за две секунды до сирены об окончании третьего периода.



«Хорошая, качественная игра была, поэтому таким обидным стало это поражение. Тем не менее к ребятам у меня никаких претензий нет, абсолютно. Обе команды себя проявили. Я думаю, настоящий праздник получился: и обстановка в ледовом дворце, и качество игры.



Если за что-то цепляться, то это тот момент, когда не забили в пустые ворота. Нужно было тогда решать. Не часто бывает, чтобы вот так уступить за две секунды, но тем не менее. Значит, и это нужно пройти нашей команде», — приводит слова Белова официальный сайт «Витязя».